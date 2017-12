Umdasch Shopfitting übernimmt per Ende 2017 sämtliche Anteile des kroatischen Ladenbauspezialisten ATT opremanje interijera d.o.o. sowie dessen serbischer Tochtergesellschaft ATT Interijeri d.o.o. Über den Kaufpreis von ATT vereinbarte man Stillschweigen. Die 2009 von Ivan und seiner Gattin Davorka Tvrdeić gegründete und seither als Familienunternehmen geführte Firma gehört zu den internationalen Spitzenunternehmen in Sachen Ausstattung luxuriöser Einzelhandelsmarken.



Etwa 60 Angestellte sind an zwei Standorten im kroatischen Zagreb und im serbischen Belgrad beschäftigt. ATT arbeitet dort Ladenbau-Lösungen aus. In der hauseigenen Manufaktur in Zagreb werden Rohstoffe wie Holz, Metall, Edelstahl, Stein und Glas verarbeitet; zusätzlich befindet sich eine eigene Assembling-Einheit in Belgrad.



»Das Kundenportfolio und die Fertigungsmöglichkeiten dieser Luxus-Manufaktur passen ideal zur Wachstumsstrategie von Umdasch Shopfitting im Premium und Travel Retail Sektor«, erläutert Silvio Kirchmair, CEO der Umdasch Shopfitting Group.

Integration in die Division Premium Retail



ATT Furnishing wird in die Division Premium Retail integriert und künftig vom bisherigen ATT-Manager, Kruno Filipovic, und Roman Fußthaler als Geschäftsführer geleitet. Der Österreicher Roman Fußthaler ist seit etwa zwanzig Jahren für Umdasch tätig, davon über fünf Jahre als Leiter der Division Premium, die von Oxford (UK) aus gesteuert wird. Zu den Kunden dieser Division gehören unter anderem namhafte Marken wie Christian Dior, Roja Dove, Ferrari, Nike, Etro und De Beers sowie internationale Luxuswarenhäuser.

Von: Christiane Marie Jördens