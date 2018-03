Als Händler sollte man seinen Laden regelmäßig einer professionellen Analyse unterziehen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Passend dazu bietet die Umdasch Shop Academy am 16. Mai 2018 ein ganztägiges Seminar mit dem Titel »Der POS-Fitness-Check« an.



Store Check Tool



Im Infocenter der Umdasch Gruppe in Amstetten werden die Teilnehmer zunächst mit dem Store Check Tool vertraut gemacht und stellen sich so ausgerüstet dann der Frage »Wie fit ist mein Laden wirklich?«. In Kleingruppen werden dann die Problemzonen auf den eigenen Flächen anhand von mitgebrachten Bildern und Grundrissen analysiert. Dabei stehen die Referenten Alfred Leitl, Bettina Lienbacher und Michael Rodin-Lo mit Tipps und Verbesserungsvorschlägen zur Seite. Leitl ist seit 2007 Shop Consult Director bei Umdasch Shopfitting Österreich und auch Ladenarchitektur und Shop Design spezialisiert, Lienbacher zählt Warenpräsentation und Lichtgestaltung zu ihren Schwerpunkten und Rodin-Lo ist Gründer der Umdasch Digital Retail GmbH in Linz und damit auch Spezialist für Digital Signage.



Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie hier.

Was? »Der POS-Fitness-Check«

Wann? 16.05.2018

Wo? Amstetten

Von: Birgit Nemec