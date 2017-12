Wie es in einer aktuellen Mitteilung aus dem Hause TriStyle Group heißt, wird die DOB-Marke Basler ihre moderne Ausrichtung in den kommenden Saisonen beibehalten. Bei der Modemesse CPD, die Ende Jänner 2018 ansteht, können sich die Händler davon im Rahmen des Launches der neuen Outdoor-Kollektion überzeugen. Zusätzlich wird eine Bestsellergruppe aus dem Essentials-Programm angeboten, die mit einem neuen Cashmere-Programm abgerundet werden soll.



Neben dem Verkaufsstart zur CPD in Düsseldorf wird die Basler Outdoor Collection in Deutschland auf den Regionalmessen in Hamburg, München, im Ausland in London, Paris, Amsterdam, Brüssel, Zürich, Kopenhagen, Madrid und Porto zu ordern sein. Für Endkundinnen ist die Kollekton ab Sommer 2018 bei den Handelspartnern erhältlich.

Ab der Saison F/S 2019 präsentiert Basler wieder ein kompaktes Kombi-Programm an.

Von: Christiane Marie Jördens