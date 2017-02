Beim Hamburger Modekonzern Tom Tailor wird reiner Tisch gemacht. Aufgrund von Einmalaufwendungen in Höhe von 80,9 Mio. € wurde im Geschäftsjahr 2016 laut vorläufigen Zahlen ein Jahresverlust von 73 Mio. € erwirtschaftet. Der Umsatz stieg hingegen um 1,3 % auf 968,5 Mio. €. Dabei leidet Tom Tailor immer noch unter dem 2012 getätigten Zukauf der DOB-Marke Bonita, die abermals 7 % ihres Umsatzes verlor und nunmehr für nur noch 303 Mio. € steht. Die Marke Tom Tailor selbst hingegen konnte ihren Umsatz um 5,6 % auf 665,6 Mio. € steigern.

Restrukturierungsmaßnahmen laufen

Das operative Ergebnis EBITDA bleib in Höhe von 10,3 Mio. € im positiven Bereich. Laut Presseaussendung zeigt das vom neuen Vorstandsteam im Oktober 2016 eingeleitete Kosten- und Prozessoptimierungsprogramm bereits positive Auswirkungen. Ziel ist es, die Gruppe auf ihr gesundes Kerngeschäft zu fokussieren und alle unrentablen Geschäftsaktivitäten einzustellen. Rund 250 der bis zu 300 geplanten Filialschließungen wurden bereits eingeleitet bzw. in Teilen bereits abgeschlossen. Außerdem wurden die Marken Tom Tailor Polo Team und Tom Tailor Contemporary eingestellt, im Sommer 2017 wird außerdem Bonita Men vom Markt genommen. Eingestellt wurde bereits das gesamte Geschäft in Südafrika, für heuer ist noch der Rückzug aus China, den USA und Frankreich geplant.

»Wir trennen uns Schritt für Schritt von Altlasten«, erklärt Chief Operating Officer Heiko Schäfer, der den Konzern seit dem Abgang von Dieter Holzer im September 2016 als interimistischer Vorstandschef führt.

»Die Talsohle haben wir durchschritten. Schon im vierten Quartal sind erste positive Effekte sichtbar geworden. Im laufenden Geschäftsjahr 2017 werden wir die verbleibenden Aufräumarbeiten abschließen und blicken mit Zuversicht nach vorn.«

Von: Manuel Friedl