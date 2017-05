Am 12. April 2017 öffnete der über zwei Geschoße gehende Wiener Flagship Store der Modegruppe Tod's am Graben Nr. 17 in Wien seine Pforten. Vor dem Einzug von Tod's beherbergte die Luxusadresse eine Filiale des Labels Lacoste. Kaufen kann man im luxuriösen Ambiente die Herren- und Damenschuhkollektionen des italienischen Modehauses genauso wie exklusive Taschen und Accessoires »made in Italy«.



Zum Unternehmen Tod's



Die Modegruppe Tod's, die an der Mailänder Börse notiert ist, gehört der Industriellenfamilie Della Valle und hat Marken wie Hogan, Fay und Roger Vivier im Portfolio. Zuletzt meldete die Firma einen Jahresumsatz in Höhe von 1 Milliarde Euro. Das erste Quartal schloss die Firma laut Angaben der deutschen TW allerdings nicht mit großem Erfolg ab: Man musste einen Umsatzrückgang von 4,4 % auf 239 Millionen Euro hinnehmen. Schuld waren laut Tod's vor allem die Märkte Italien und USA, wo das Geschäft derzeit nur schleppend läuft. Per Ende März betrieb Tod's insgesamt 274 eigene Stores, im Vorjahr waren es zum selben Stichtag 260.

Von: Christiane Marie Jördens