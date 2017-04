Im deutschen Passau eröffnete Timberland bereits am 23. Februar 2017 eine neue Filiale in der Innenstadt. Im schweizerischen Bern wurde der Timberland Store einem »Make-Over« unterzogen: Mit neuem Store-Konzept erfolgte die Wiedereröffnung am 8. April 2017. Ein brandneuer Timberland Shop soll außerdem am 29. April in Winterthur seine Türen öffnen.



Alle drei Stores, die zwischen 36 und 67 Quadratmeter umfassen, bieten Damen-, Herren- und Kinderschuhe an. Außerdem im Sortiment sind T-Shirts, Hemden, Jacken, Polos und Pullover für Herren sowie Accessoires wie Gürtel, Taschen, Mützen und Schals.

Von: Christiane Marie Jördens