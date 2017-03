Wie Tiger of Sweden Anfang März bekannt gab, will man ab Juli 2017 die Sales-Aktivitäten in der DACH-Region intern organisieren. Damit trennt sich das Label von der Modeagentur Select aus München. Für die Zukunft wurde nun Steve Kirchner als neuer Country Director DACH eingestellt. Zudem werden zwei neue Showrooms in München und Düsseldorf eröffnet. Im Zuge der weiteren Expansion seien 2017 auch zahlreiche Store-Eröffnungen noch geplant, so heißt es von Seiten des Labels Tiger of Sweden.

Von: Christiane Marie Jördens