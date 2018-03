In der Bahnhofstraße 10 im schweizerischen Thun steht der neue Think! Store. Er ist der 26. Standort der Marke weltweit. »Wir freuen uns sehr, unsere Schuhe gemeinsam mit einem langjährigen Partner endlich auch in der Eidgenossenschaft stationär anbieten zu können«, sagt Walter Breuer, Geschäftsführer der Marke Think!. Und dies soll für 2018 nicht die letzte Shoperöffnung gewesen sein, denn das Unternehmen plant im DACH-Raum noch weitere Eröffnungen. Motiviert gibt man sich auch anlässlich der Verkaufszahlen für die Saison H/W 2018/19: Das stabile Wachstum des vergangenen Jahre werde man auch heuer fortführen können, so Breuer.

Von: Christiane Marie Jördens