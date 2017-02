Der österreichische Fachverband Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie zeigt sich von der aktuell diskutierten Anhebung des Mindestlohns auf 1.500 Euro brutto pro Monat wenig begeistert:



»Die Anhebung der bestehenden Mindest-KV-Löhne auf 1.500 Euro in einem einzigen Schritt löst eine Steigerung der Lohnkosten von 20 % aus«, so Hannes Giesswein, Obmann Stellvertreter des Fachverbandes TBSL.



Die Betriebe der heimischen Textilindustrie können diese »Lohnkostenprogression« nicht weitergeben, wie es heißt. Deshalb fordere man parallel zur Einführung eines höheren Mindestlohns auch eine Senkung der Lohnkosten. Nur so könne man Beschäftigungseinbrüchen und Standortverlegungen entgegenwirken. Die Bekleidungsindustrie beschäftigt rund 15 % angelernte Arbeitnehmer und ist deshalb von der Mindestlohn-Diskussion besonders stark betroffen.

Von: Christiane Marie Jördens