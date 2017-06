Österreichs Textilindustrie verzeichnete 2016 nach zwei sehr positiven Wirtschaftsjahren ein Produktions- und Umsatzminus von jeweils 1 Prozent. Die Erlöse sind auf 1,4 Milliarden Euro gesunken. Wie der aktuelle Branchenbericht der UniCredit Bank Austria zeigt, fehlten der Branche vor allem die Inlandsaufträge, die im Vorjahr mit einem Plus der Auslandsumsätze von 3,5 Prozent nur zum Teil ausgeglichen werden konnten. Trotz der leichten Rückwärtsentwicklung im Jahr 2016 bestätigen die Ergebnisse der letzten drei Jahre in Summe, dass sich die Branchenentwicklung stabilisiert hat.



»Die Restrukturierung der heimischen Textilindustrie, die in den letzten zwei Jahrzehnten eine Reduktion der Arbeitsplätze um rund die Hälfte zur Folge hatte, dürfte ihren Höhepunkt hinter sich haben. Zwar kann ein weiterer moderater Kapazitätsabbau nicht ausgeschlossen werden, allerdings beweist die heimische Textilindustrie ihre Konkurrenzfähigkeit, indem es ihr schon seit Jahren gelingt, den Rückgang der Inlandsnachfrage vor allem aufgrund der Erosion der Bekleidungsindustrie mit höheren Auslandsumsätzen auszugleichen«, analysiert Günter Wolf, Ökonom bei der UniCredit Bank Austria.



Konjunkturerholung 2017



Die Branchenkonjunktur hat sich im ersten Quartal 2017 stabilisiert und sollte im weiteren Jahresverlauf noch an Schwung gewinnen. Die Produktionserwartungen der Unternehmen für das zweite Quartal 2017 sind relativ optimistisch. Hintergrund des erwarteten Aufschwungs sind die höheren Wirtschaftswachstumsraten in wichtigen europäischen Märkten, vor allem in Frankreich, Polen, Ungarn und Tschechien, die das Ziel von knapp 20 Prozent der heimischen Textilausfuhren sind. Der Auslandsumsatz der Branche ist im ersten Quartal um rund 5 Prozent gestiegen. Hingegen kann die Textilindustrie in Österreich selbst keine Wachstumsimpulse erwarten, wie der Rückgang des Inlandsumsatzes von 6 Prozent bis März bereits ankündigte. Ein Produktionsplus in der Textilindustrie im niedrigen einstelligen Bereich ist 2017 aber trotzdem möglich. Laut Günter Wolf von der UniCredit Bank Austria stützt sich das Wachstum der Textilindustrie 2017 einmal mehr auf die Nachfrage nach Textilien für technische Anwendungen.



Wachstumsvorsprung im Vergleich zur europäischen Konkurrenz



Die Auslandsumsätze tragen in der Textilindustrie bereits 71 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Sie liegen damit weit über dem Industrieschnitt von 59 Prozent. Ökonom Wolf: »Österreichs Textilindustrie konnte im Export nicht nur im Jahr 2016 ein höheres Minus verhindern, sondern sicherte sich mit den Exporterfolgen langfristig das wirtschaftliche Überleben. Die Grundlage dafür war die umfassende Restrukturierung und die damit einhergehende Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Branche.« Die Textilindustrie konnte ihre Position gegenüber der westeuropäischen Konkurrenz zuletzt deutlich verbessern: Der Auslandsumsatz der Branche ist im Zeitraum 2009 bis 2016 um insgesamt 24 Prozent auf rund 1 Milliarde Euro gestiegen, womit die Absatzeinbußen im Inland von 8 Prozent vollständig ausgeglichen wurden. Die Produktionsleistung ist im gleichen Zeitraum um 16 Prozent, in der gesamten EU jedoch nur um 5 Prozent gestiegen. Damit liegt Österreich vor allen großen Herstellerländern wie Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Der Erfolg der heimischen Textilhersteller beruht auf der Produktivitätsverbesserung und Konzentration auf qualitativ hochwertige Produkte. Mit einer Wertschöpfung von 60.000 Euro pro Beschäftigten, im Vergleich zu 39.000 Euro im EU-Schnitt, ist die Branche im europäischen Spitzenfeld angekommen. Eine aktuelle Studie streut der österreichischen Textilindustrie Rosen: Ihre Produktionsleistung ist in den letzten Jahren deutlich stärker gewachsen als ihr Wettbewerb, bei der Wertschöpfung und der Innovationskraft liegt sie im Europäischen Spitzenfeld. Insgesamt investiert die Textilindustrie knapp 1 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Auch das ist mehr als die Branchen in den großen Herstellerländern Europas. Zudem sind 74 Prozent der Unternehmen im Textil- und Bekleidungsbereich in Österreich entsprechend der europäischen Innovationserhebung »innovationsaktiv«. Dieser Anteil liegt über dem Industriedurchschnitt von 64 Prozent und wächst seit Jahren.

Von: Manuel Friedl