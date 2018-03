Mit dem Schritt in den französischen Modemarkt ist Takko Fashion nun in insgesamt 17 europäischen Ländern aktiv. Insgesamt sollen im aktuellen Geschäftsjahr 13 Filialen in Frankreich eröffnen.



»Unsere Filiale in Lexy wurde hervorragend angenommen. Trotz der Minusgrade waren die Kunden von unserer neuen Frühjahrskollektion begeistert und standen Schlange«, gibt sich CSO von Takko, Ulli Eickmann, positiv. »Wir testen den Markt, aber wir sehen in Frankreich großes Potenzial für Takko Fashion«, so CEO Arnold Mattschull.



Die nächsten Filialen in Frankreich eröffnen bereits Anfang Mai: in Frouard (Nancy) und Pont-a-Mousson.

Von: Christiane Marie Jördens