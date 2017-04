Ab sofort darf Gore nicht mehr behaupten, dass das ökologisch diskutierte Polytetrafluorethylen (PTFE), ein Produkt von Gore-Tex, umweltfreundlich sei, sofern kein PFC verwendet wurde. Dies hat nun die Zivilkammer des Landesgerichtes Hamburg entschieden. Gore hatte im Zuge der vergangenen ISPO angekündigt, bis 2020 auf PFC in seiner Outdoor-Bekleidung zu verzichten. Die Firma Sympatex sieht in den Aussagen von Gore inkorrekte Informationen, die nun Gegenstand der Unterlassungsklage sind.



»Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, nachdem mehrere Aufforderungen, diese wahrheitsverzerrende Aussage zu korrigieren, über Wochen fruchtlos blieben«, sagt Rüdiger Fox, CEO von Sympatex Technologies. »Wenn wir als Zivilgesellschaft zulassen, dass die inzwischen weltweit unübersehbaren ökologischen Kollateralschäden industriellen Handelns in dieser Form verniedlicht werden, gelten wir irgendwann als die Generation, die wissentlich sich nicht ihrer Verantwortung gestellt hat«, so Fox weiter.



Argumentation



Sympatex argumentiert mit dem bei der Herstellung von PTFE-Membranen gegenüber der eigenen Technologie 50fach höheren Ausstoß von Klimagasen, die zur globalen Erwärmung führen. Es gäbe außerdem bisher keinerlei industriell etablierten Wege einer gänzlich werterhaltenden Rohstoffnutzung der Funktionstextilien am Ende des Lebenszyklus durch Recycling. Dagegen stellt die unkontrollierte Verbrennung immer noch einen der häufigsten Entsorgungswege dar, insbesonders von Alttextilien in Drittländern. Diese Entsorgungsform kann bei PTFE zu Gesundheitsrisiken wie dem so genannten »Teflon-Fieber« führen.



»Selbst wenn es Gore schaffen sollte, wie zur ISPO versprochen, bis 2020 seine Membran ohne ökologisch bedenkliche PFC herzustellen, bleiben immer noch eine ganze Reihe entscheidender ökologischer Fragen ungelöst… Zu versuchen, den Endverbraucher durch »alternative Fakten« zu täuschen, um von der Problematik abzulenken, setzt die Glaubwürdigkeit unserer gesamten Branche auf's Spiel.

Zum Unternehmen Sympatex

Sympatex gehört zu den weltweit führenden Unternehmen, die Hightech-Funktionsmaterialien herstellen (für Bekleidung, Schuhe, Accessoires etc.). Die Firma entwickelt, produziert und vertreibt in Kooperation mit Partnerunternehmen weltweit Membrane, Laminate und Funktionstextilien sowie Fertigfabrikate.

Von: Christiane Marie Jördens