Im neuen B2B Onlinestore will Swarovski seinen Business-Kunden ab sofort auch Inspiration in Form von Fashion- und Lifestyle-Trends zur Verfügung stellen, mehr als 120 Jahre Know-how in Sachen Kristalle weitergeben und Erfahrungen aus zahlreichen Kooperationen mit Designern bieten.



Usability und Inspiration



Bei der Gestaltung des neuen Swarovski-B2B-Shops standen vor allem Usability und Inspiration im Vordergrund: Dem Kunden soll zum Einen kreativer Input gegeben werden und zum Anderen soll er in den Genuss einer einfachen Navigation, übersichtlicher Produktdetailseiten und nahtloser Shopping-Abläufe kommen. Bezahlt wird auf Rechnung und geliefert wird in Standard-Paketgrößen. Jeder Kunde mit gültiger UID-Nummer erhält Zugang zum E-Shop. Vorerst wird nur nach Deutschland und Österreich geliefert. Weitere Länder und Sprachversionen des Business Onlineshops sollen folgen, wie es von Seiten Swarovskis heißt.

Von: Christiane Marie Jördens