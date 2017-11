Wie jedes Jahr kooperiert Swarovski auch heuer mit einem internationalen Designer, um die Tiara, das Diadem der Debütantinnen, des Wiener Opernballes 2018 ein außergewöhnliches Funkeln zu schenken. Dieses Jahr hat sich Swarovski für das italienische Luxuslabel Dolce & Gabbana entschieden. Um das Schmuckstück in seiner vollen Pracht zu präsentieren ließ sich Dolce & Gabbana von der Mozart-Oper »Le nozze di Figaro« inspirieren. Die Worte »Giovani lieti – fiori spargete!« (Muntere Jugend, streue Blumen!) spiegeln sich in dem floralen Design der Tiara wider. 702 Swarovski Kristalle und »Xirius Chatons« in den Farben »Crystal« und »Golden Shadow« in Form von zarten Blumen und geschwungenen Blättern sowie sechs roséfarbene Blüten aus Emaille schmücken das edle Stück.

»Wir freuen uns, unseren langjährigen Partner Dolce & Gabbana als Designer für die Wiener Opernball Tiara 2018 gewonnen zu haben. Schon seit den 1950ern tragen die Debütantinnen des Opernballs bei der Eröffnungszeremonie eine Tiara von Swarovski und jedes Mal aufs Neue fühlen wir uns geehrt, diese Tradition in Zusammenarbeit mit hochkarätigen Designern fortzusetzen«, so Nadja Swarovski, Mitglied des Swarovski Executive Board.

Von: Vanessa Gloria Stickler