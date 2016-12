Verteilt auf insgesamt drei Stockwerke, kann man bei Strolz ab sofort mehr als 2.000 Paar Ski ausborgen. Etwa 5 Millionen Euro investierte das Traditionshaus aus Lech in den Bau des neuen Skiverleihs.



»Der Dank gilt den am Bau beteiligten Unternehmen und Betrieben – rund 90 % sind aus Vorarlberg. Sie haben mit Vorarlberger Handwerkskunst und Know-how unter Zeitdruck den modernsten und edelsten Skiverleih geschaffen«, so Stefan Maierhofer, Geschäftsführer der Strolz Gesellschaft m.b.H.



Ski- und Skischuhdepot



Neben den rund 2.000 Paar Skiern und dem großen Skischuhangebot verleihen und verkaufen insgesamt 18 Mitarbeiter auch andere Wintersportartikel, wie Kinderbuggies, Rodeln und Bobs. Zudem gibt es im neu eröffneten Strolz Skiverleih ein Ski- und Skischuhdepot, wo die Wintersportler ihre Ausrüstung nach dem Skitag bequem verstauen können, um danach ohne Gepäck ins Hotel zurückzukehren.



Innenausstattung



Der neu gebaute Skiverleih Strolz ist auf drei Etagen aufgeteilt: Im Erdgeschoss befindet sich der Empfang, im ersten Untergeschoss sind Verleih und Verkauf angesiedelt und im zweiten Untergeschoss befinden sich Ski- und Skischuhdepot, Skilehrerraum, Toiletten sowie Technikanlagen. In Sachen Innendesign setzt man bei Strolz auf eine Mischung aus Stein, Messing, Kalk- und Tonputz, Leder sowie weitere Stoffe und Holzarten. Für optische Highlights sollen die Bilder des österreichisch-argentinischen Malers Helmut Ditsch sorgen. Ein spezielles Lichtkonzept mit dem Namen »Spuren im Schnee« sowie Naturlicht kombiniert mit einer sepziellen Spiegeltechnik runden das Store-Konzept ab.

Von: Christiane Marie Jördens

