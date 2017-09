Im Rahmen eines Pop Up Shopping Events wollen die Inhaberinnen der Sterngasse 4, Christiane Seitz – selbst gebürtige Innsbruckerin und Agata Gold, von 09. bis zum 11. November 2017 Pariser Mode in das Innsbrucker Kesselhaus bringen.



Pariser Flair für Österreich



Mit ihrer Modeboutique wollen die Inhaberinnen der Sterngasse 4 einen Gegenpol zur Fast Fashion bieten: Casual Temporary Fashion zu leistbaren Preisen. Fast schon monatlich reisen Seitz und Gold nach Paris, um Mode für ihre Boutique einzukaufen.



»Wir orientieren uns an Trends, unterliegen aber keinem Markendiktat. Etwas Hochwertiges zu erwerben, darf nicht immer ein großes finanzielles Investment bedeuten«, erklärt Christiane Seitz.



Mit dem Pop Up Event »Sterngasse 4 meets Tyrol« möchten die Sterngasse 4-Gründerinnen das »Pariser Mode goes Vienna«-Konzept nach Innsbruck bringen: Hochwertige französische Mode in limitierter Auflage zu moderaten Preisen.

Von: Christiane Marie Jördens

