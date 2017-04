Wie Luis Trenker in einer aktuellen Mitteilung schreibt, konnte man auch die Order für die Herbst-/Wintersaison 2017/18 gut abschließen: Hier erreichte man 15 % Wachstum mit der Marke Luis Trenker und ein 20-prozentiges Plus mit der Marke Berg by Luis Trenker.



»Wir sind Mode, Sport und Tracht in Einem. In dieser Nische sind wir die Besten und mit diesem Alleinstellungsmerkmal fühlen wir uns richtig wohl«, so Michi Klemera, Inhaber und Geschäftsführer von Luis Trenker, selbstbewusst.

Neuer Store in Wien



Anfang des Jahres eröffnete ein eigener Showroom des Modeunternehmens in München im Lodenfrey-Park, in Deutschland gibt es seit 2017 einen eigenen Sales-Manager. Derzeit ist Luis Trenker in mehr als 400 Stores weltweit vertreten. Zudem betreibt Luis Trenker eigene Stores am Brenner in Italien, in Wolkenstein (ebenfalls in Italien), in Innsbruck, Kitzbühel, Keitum-Sylt (Deutschland) und ab Sommer wird es auch in Wien einen eigenen Luis Trenker Monobrand Store geben. Daneben gibt es zahlreiche Shop-in-Shops, Multibrand Stores und einen eigenen Onlinestore des Unternehmens.

Hotellerie und Lizenz-Business

Auch in der Hotellerie ist Luis Trenker seit Jahren aktiv: In einigen Premium-Hotels gibt es bereits Luis Trenker Shop-in-Shops. Zudem gibt es auch eigene Luis Trenker-Suiten im Stil der Marke. Das Lizenzgeschäft wurde kürzlich um Bettwäsche und Stühle erweitert. Man möchte zudem schon bald ein großes Projekt in der Hotellerie-Branche realisieren, so heißt es seitens des Unternehmens.

Mehr zu Luis Trenker lesen Sie im großen Interview in der aktuellen Printausgabe 08/2017 der Österreichischen Textil Zeitung.

Von: Christiane Marie Jördens