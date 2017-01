Erste Mietverträge wurden seitens XXL mit den Einkaufszentren SCS und Donau Zentrum fixiert, über weitere Standorte wird verhandelt. Gleichzeitig mit den Store-Premieren soll auch ein Onlineshop gelauncht werden. Der Start des Österreich-Geschäfts soll von einer »aggressiven Preisstrategie sowie hohem Marketing-Aufwand begleitet werden«, teilt das Unternehmen mit, das deshalb auch gleich Anfangsverluste in den ersten Jahren der Tätigkeit hierzulande ankündigt.

XXL-Konzept

Wie der Name schon sagt, ist XXL ein Großflächenanbieter. Die durchschnittliche Filiale misst knapp 4.000 m², die Umsatzerwartung für Österreich liegt bei 12 Mio. € pro Store. Mittelfristig soll der österreichische Markt mit 15 bis 20 Filialen abgedeckt werden. XXL will in Österreich auch eine eigene Organisation aufbauen, die künftig für die gesamte DACH-Region Aufgaben wie Einkauf, Marketing und E-Commerce abwickeln soll.

Rasches Wachstum

Das börsenotierte Unternehmen bezeichnet sich selbst als den größten und am schnellsten wachsenden Sportartikelhändler der nordischen Staaten. Das 2001 gegründete Unternehmen ist bislang mit 30 Geschäften in Norwegen, mit 22 Filialen in Schweden und mit elf Standorten in Finnland aktiv. In Norwegen ist man mit 26 % Marktanteil Marktführer. Das Unternehmen bietet das volle Programm: Ski, Sport, Bike, Outdoor, Waffen, Textil und Schuhe. Der Konzernumsatz belief sich 2015 auf umgerechnet rund 725 Mio. € und stieg seit 2011 jährlich um jeweils mehr als 25 %. Die Stores versprühen Fachmarkt-Charme, laut Unternehmensangaben spielen jedoch Markenware und Service eine große Rolle.

Auch die weltgrößte Sporthandelskette Decathlon bereitet derzeit ihren Start in Österreich vor und ist auf Standortsuche.

Von: Manuel Friedl