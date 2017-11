Zum Ende des dritten Quartals 2017 konnten Herr und Frau Österreicher auf 13,7 Mio. m² Einzelhandelsflächen ihre Einkäufe tätigen. Laut dem aktuellen Marktreport des Immobiliendienstleisters CBRE bedeutet dies eine Zunahme von 56.000 m2 Verkaufsfläche in Einkaufszentren in den ersten drei Quartalen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2016 wuchsen dort Einzelhandelsfäche um 119.000 m2. Der Zuwachs heuer ist vor allem auf die Erweiterungen im Designer Outlet Parndorf (5.500 m2) und dem Wiener Shopping Center Huma Eleven (20.000 m2) sowie auf die Modernisierung des City Center Amstetten (25.000m² ) zurückzuführen. Neu kam heuer lediglich das innerstädtische Einkaufszentrum Post am Rochus mit einer Fläche von 5.500 m2 dazu.

Während in Einkaufszentren die Spitzenmiete seit Jahresanfang um etwa 4% gestiegen ist und nun bei rund 120,00 €/m²/Monat liegt, hat sie sich sowohl in Fachmarktzentren mit etwa 14,00 €/m²/Monat – sowie in den Geschäftsstraßen weitgehend nicht verändert. Die Flächen sind in diesem Segment heuer um 8.000 m2 gewachsen. Die Spitzenmieten für Geschäftsflächen von 100 bis 200m² in Geschäftsstrassen liegen derzeit bei rund EUR 310,00/m²/Monat. „Diese sind allerdings nur innerstädtisch und in Toplagen zu erzielen. Für Toplagen in Wien und einigen Landeshauptstädten sowie für erfolgreiche Einkaufszentren sehen wir nach wie vor starkes Interesse von expansionswilligen Einzelhändlern“, betont Walter Wölfler, Head of Retail Austria & CEE.

Von: Rainer Seebacher