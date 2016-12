Das »Super-Wochenende« für den Handel ist nun überarbeitet worden: Laut der Wirtschaftskammer Österreich bleibt es weiterhin dabei, dass Angestellte aus dem Handel jeden Samstag nach 13 Uhr beschäftigt werden können, wenn sie im Gegenzug fünf verlängerte, so genannte »Super-Wochenenden« (drei Tage am Stück durchgehend dienstfrei) innerhalb eines Halbjahres in Anspruch nehmen.



Neue Regelung



Ab Anfang 2017 muss allerdings pro Monat ein Super-Wochenende konsumiert werden, die Übertragung in eine neue Durchrechnungsperiode ist nicht mehr erlaubt. Auch die Durchrechnung gestaltet sich neu: Der Durchrechnungszeitraum wird von ehemals 26 Wochen auf 52 Wochen ausgedehnt.



»Für Handelsbetriebe bedeutet die Neugestaltung die Möglichkeit für flexiblere Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, denn die starre Frist für eine zwingende Planung von 13 Wochen im Voraus und der damit verbundene Verwaltungsaufwand fallen künftig weg«, so Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel.



Neu ist zudem, dass ab sofort eine Vereinbarung zur Entlohnung auf Basis »Fixum und Provision« getroffen werden kann, was für alle Handelsangestellten gleichermaßen Gültigkeit hat. Bisher konnte diese Regelung nur von so genannten »Reisenden« und »Platzvertretern« in Anspruch genommen werden.

Von: Christiane Marie Jördens

