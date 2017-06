Laut dem soeben erschienenen Bericht »Einzelhandelsimmobilienmarkt« wurden im ersten Halbjahr 2017 bei Nachvermietungen tendenziell sinkende Mieten verzeichnet. Eine Ausnahme stellen wenige Luxuslagen dar. Im wichtigsten Einzelhandelsmarkt, in Wien, sind das die Luxusmeile Kohlmarkt mit dem Goldenen Quartier, der Graben, Teile der Tuchlauben und die Bognergasse. Hier werden aktuell Spitzenmieten von bis zu 400 Euro pro Quadratmeter – und in Einzelfällen darüber hinaus - erzielt. Von dieser Sonderentwicklung profitieren auch angrenzende Straßenzüge wie etwa Am Hof, wo für kleinere Geschäftslokale beachtliche 80 Euro pro Quadratmeter erzielt werden konnten. Im breiteren Markt sind hingegen Preisrückgänge und steigende Leerstände zu verzeichnen.



»Allgemein ist die Entwicklung unbefriedigend«, schreibt EHL im Bericht. »Das gilt nicht nur für Einkaufsstraßen mit lokaler Bedeutung, die schon traditionelle Sorgenkinder sind, sondern auch für Einkaufsstraßen, die noch vor wenigen Jahren ausgezeichnet performten.« Beispiel dafür ist u.a. die Wollzeile, in der bereits fünf großflächige Leerstände verzeichnet werden, obwohl die Mietforderungen zuletzt deutlich reduziert worden waren.

Shopping Malls und Einkaufszentren

Bei den Einkaufszentren konnten Donauzentrum, SCS und Auhof Center, die seit längerem überdurchschnittlich erfolgreich sind, die Mieten stabil halten und sind auch weitgehend vollvermietet. Schlechter gelegene oder noch nicht so gut etablierte Zentren, wie etwa Citygate oder die SCN, verzeichnen hingegen weiterhin hohe Leerstände. Das Gleiche gilt außerhalb der Großstädte auch für einen guten Teil der Fachmarktzentren, die die Onlinekonkurrenz und das veränderte Konsumverhalten mit höheren Ausgaben für Gastronomie, Freizeit oder Reisen zu Lasten des klassischen Einzelhandels ebenfalls stark spüren. Die Nachfrageschwäche seitens der etablierten, großen Ketten kann durch Newcomer und den unverändert starken Lebensmittelsektor nicht ausgeglichen werden. Von diesem Trend profitieren insbesondere frequenzstarke Ankermieter, denen Flächen oft sogar noch deutlich günstiger als zu den sonst üblichen Konditionen angeboten werden.

Von: Manuel Friedl