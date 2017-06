60 % der Anteile an dem auf Luxusmode spezialisierten Onlineportal Mybestbrands wird Signa Retail übernehmen. Wie die APA berichtet, sei der Kaufvertrag am vergangenen Freitag unterschrieben worden. Die übrigen Anteile werden wie bisher vom Management um die Unternehmensgründer Jörg Domesle und Moritz Seidel gehalten.



»Volle Online-Kraft voraus!«



Die Übernahme von Mybestbrands stellt bereits den siebenten Zukauf im Bereich Onlinehandel von Signa Retail dar. Erst in der letzten Woche hatte Signa gemeinsam mit der deutschen Warenhauskette Karstadt 70 % des Online-Marktplatzes Hood.de (rund 5.000 Händler und 5 Mio. Artikel) übernommen. Der Zukauf wurde von den Unternehmen über die neu gegründete Karstadt Marktplatz GmbH abgewickelt – ein Joint Venture von Karstadt und Signa Retail. Mybestbrands wird hingegen von der neu gegründeten Signa Luxury Marketplace GmbH übernommen. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.



Über Mybestbrands



Das Unternehmen Mybestbrands wurde 2008 von Jörg Domesle, Moritz Seidel, Felix Rubach und Martin Schwarz gegründet. Seit 2013 konzentriert man sich rein auf Modeartikel. 2016 erreichte das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Gross Merchandise Volume (GMV) von rund 100 Mio. EUR.



Über Signa Retail



Zur Signa Retail Group gehören derzeit die Handelsplattformen Signa Department Store Group, The KaDeWe Group, Signa Sports Group sowie die Signa Food & Restaurant Group. Bereits in den letzten Jahren hatte der Karstadt-Mutterkonzern den eigenen Internet-Handel mit Zukäufen wie denen von Outfitter, Internetstores, Tennis-Point und Dress-for-less stark ausgebaut. Die Gruppe zählt derzeit 20.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 3,8 Mrd. EUR.

Von: Christiane Marie Jördens