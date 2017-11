Der Locationwechsel geht mit einem neuen Konzept einher: In einer erlebbaren Retail-Experience-Atmosphäre kommen themenbezogene Etagen zum Einsatz. Im jeweiligen Stockwerk werden ausgewählte Marken präsentiert und zeitgleich Erlebnisbereiche geschaffen. Ein Konzept, das nicht zu hundert Prozent an eine traditionelle Messelocation erinnert.

Jede der sechs Etagen inklusive Erdgeschoss ist nach einer internationalen Fashion-Metropole benannt.

Ground Floor - London

Im Erdgeschoss präsentieren sich Marken wie Khujo, Gang, Freaky Nation, Bronx, Toms, And Less, Anerkjendt sowie Nümph, die sich auf ca. 30 Quadratmeter großen Selbstbauständen präsentieren. Im Vordergrund steht das Image der einzelnen Marken sowie ihre authentische Darstellung.

First Floor - Paris

Im ersten Stock dreht sich alles um internationale Accessoires- sowie Schmucklabels. Zu den ausgewählten Marken zählen Marjana von Berlepsch, Buckle Up, Schal&Rauch, Vincent Pradler, Collégien, Krystall Soamas, Icon, Corydon, Hoffnungsträger, Steinkult, Girlsbestfriends, Villagaia und viele weitere.

Second Floor - Berlin

Im zweiten Stock werden RTW-Labels präsentiert. Das Besondere: große, etablierte Marken werden mit Labels to watch gemischt. In dieser Etage sind Marken wie Cashmere Couture, Susanne Bommer, Hinterveld, Like A Bird oder Laurèl vertreten.

Third Floor - Milano

Die italienische Modemetropole steht für Schuhe und genau eine Auswahl davon wird es in diesem Geschoß zu finden geben. Neben Clara & Jo Baker, Carmen, MP Denmark + Sneaky Fox und Alexander Laude tummeln sich Marken wie Diesel, Steve Madden, Bronx, Shoe The Bear oder Copenhagen.

Fourth Floor - Copenhagen

Hier findet sich ein Mix&Match aus Interior meets Beauty meets Fashion mit Marken wie Buffalo, Ikks, Mavi, Diamonds & Pearls, Atelier Clause und vielen mehr.

Fifth Floor - New York

In der obersten Etage befindet sich der große Experience und Event Space, der mit einem abwechslungsreichen Angebot aus Beauty-Anwendungen, Services und jeder Menge Inspiration einlädt. Modisch präsentiert die F1 mit Stella McCartney Lingerie, Kate Spade, Ralph Lauren Sleepwear und Spanx ihre Kollektionen auf ihrem eigenen Imagestand.

Von: Melanie Trautsch

