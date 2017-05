Gastronomie- und Freizeitangebote auszubauen liegt bei den Shopping Centern im Trend. Dies zeigt ganz aktuell etwa auch der Umbau der SCS in Vösendorf. Laut dem eben publizierten »European Centre Development Report« des Immobilienberatungsunternehmens Cushman & Wakefield wird der Neubauflächenzuwachs in den kommenden zwei Jahren bei geschätzten 6,8 Mio. Quadratmetern liegen. Seit der Finanzkrise sind West- und Osteuropa in Sachen Neubauzuwachs zaghaft, was sich nun laut Prognose 2017 fortsetzen wird. 2018 soll Westeuropa seine Top-Positionierung jedoch wieder einnehmen.



2016 ist die Gesamtfläche der Shopping Center in Europa moderat um 4,5 Mio. Quadratmeter gestiegen. Trotz der Einstellung einiger Projekte war Russland hierbei der aktivste Markt: Hier wurden mit einem Flächenzuwachs von 863.000 Quadratmetern im zweiten Halbjahr mehr Flächen neu zum Shopping Center-Bestand hinzugenommen als in Polen, Frankreich und der Türkei zusammen. Der Gesamtflächenbestand in Shopping Centern in Europa lag Anfang 2017 bei 159,4 Mio. Quadratmetern (Westeuropa: 108,6 Mio. Quadratmeter, Mittel- und Osteuropa: 50,8 Mio. Quadratmeter).



Westeuropa



Frankreich ist der derzeit aktivste Markt für Shopping Center in Europa, gemessen anhand der anstehenden Projekte: Über 193.000 Quadratmeter Shopping Center-Fläche sollen 2017/2018 noch zu den bestehenden Flächen hinzukommen. In Großbritannien baut man aktuell an 438.000 Quadratmetern neuer Einkaufszentrumsfläche, die in den kommenden zwei Jahren fertig gestellt sein sollen. Auch investieren wollen die europäischen Shopping Center um einiges weniger als noch in den Jahren davor: Im ersten Halbjahr 2016 lag das Transaktionsvolumen bei 9,3 Mrd. EUR, was einem Minus von 40 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im zweiten Halbjahr 2016 steckte man 11,1 Mrd. EUR in die Shopping Center, was immer noch einem Rückgang von 8,9 % entspricht.



Mittel- und Osteuropa



Im Bereich Mittel- und Osteuropa rangiert die Türkei mit 1,55 Mio. Quadratmetern für 2017/18 auf Platz 1 in Sachen Entwicklungs-Pipeline. Russland folgt auf Platz 2 mit 1,46 Mio. Quadratmetern an geplanten neuen Shopping Center-Flächen, gefolgt von Polen mit 546.000 Quadratmetern auf Platz 3.



Auch in Mittel- und Osteuropa gingen die Investitionsvolumina im Jahresvergleich stark zurück: um mehr als 30 % auf 3,8 Mrd. EUR im Jahr 2016, wobei das Volumen insgesamt gleichmäßig auf beide Jahreshälften verteilt war.



Top-Investitionsziel in Europa ist am Shopping Center-Markt Deutschland: Hier ging das Transaktionsvolumen im Vergleich zu 2015 zwar ebenfalls zurück – um 28 % auf 4,1 Mrd. EUR. Allerdings steigt laut Cushman & Wakefield die Nachfrage nach Core-Produkten weiter, wodurch man davon ausgehen muss, dass der Druck auf die Spitzenrenditen im Jahr 2017 anhalten wird.

Von: Christiane Marie Jördens