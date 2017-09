»Ein moderner Marktplatz, ein attraktiver Mix aus Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsanbietern und Gastronomiebetrieben«: So beschreibt Georg Pölzl, seines Zeichens Generaldirektor der Österreichischen Post AG, das neue 5.500 Quadratmeter große Shopping Center Post am Rochus, das diese Woche mitten im dritten Wiener Gemeindebezirk eröffnet wurde. Die Architekten Thomas Weber und Mario Paintner legten bei der Planung des Gebäudes besonderes Augenmerk auf die Verbindung zwischen dem Einkaufszentrum und der Umgebung. Knapp 100 Mio. Euro wurden laut Post-Generaldirektor investiert. Das Einkaufszentrum soll vor allem Nahversorger für die in der Nähe des Rochusmarktes lebenden und arbeitenden Menschen sein. Rund 20 Stores finden sich auf drei Ebenen: U.a. vor Ort untergebracht sind ein Merkur, ein Steakrestaurant, ein Backwerk-Laden, eine Filiale der Post AG, ein Marc Aurel Store sowie Simon's Oversized und ein Copy- und Schlüsseldienstshop.

Konkurrenzbefürchtungen

Befürchtungen gab es im Vorfeld der Eröffnung des Post am Rochus vor allem von den Standbetreibern des Rochusmarkts, der direkt vor der Haustüre des neuen Gebäudes liegt. Die Ängste versteht Post-Chef Pölzl allerdings nicht. Schließlich siedele man hier durch die neue Postzentrale 1.100 Mitarbeiter an. Auch eine mögliche Konkurrenz durch die Einkaufszentren in unmittelbarer Nachbarschaft, Galleria und The Mall, sieht man nicht als Bedrohung: Rainer Trefelik von der Wirtschaftskammer meint, die drei Center würden sich perfekt ergänzen, Konkurrenz gäbe es eher in Form des Onlinehandels.

Eröffnungsfeier

Zur Eröffnungsfeier, die von Puls4-Moderatorin Silvia Schneider moderiert wurde, kamen auch zahlreiche prominente Freizeit-Shopper, u.a. Innenminister Wolfgang Sobotka, Schauspielerin Christiane Hörbiger und Moderatorin Vera Russwurm.

Von: Christiane Marie Jördens