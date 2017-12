SES, Österreichs größter Betreiber von Einkaufszentren, erleichtert mit seiner Innovation den Kauf des SES-Gutscheins »Zehner«. Auf derzehner.at oder über die Center Websites kann der Kunde den »Zehner«-Gutschein einfach und unkompliziert online bestellen. Die Lieferung erfolgt über die österreichische Post nach Hause. Als Alternative gibt es die Print@Home-Variante. Der Ausdruck oder die Vorlage auf dem Smartphone kann dann in der Service-Stelle eines der zwölf SES Shopping Center in Österreich gegen originale »Zehner«-Gutscheine eingetauscht werden.



Seit der Möglichkeit des Online-Erhalts des »Zehner«-Gutscheins steigen die Verkaufszahlen deutlich, so SES. Auch in den Centern konnte nach dem zweiten Advent-Wochenende ein Plus von 15 und 20 Prozent Frequenz gegenüber dem ersten festgemacht werden.

»Wir verbinden damit die Vorteile des Internets mit jenen des stationären Handels und bieten einen im österreichischen Handel einzigartigen Service«, so Marcus Wild, CEO von SES Spar European Shopping Centers.

Von: Vanessa Gloria Stickler