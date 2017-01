Das EBITDA der Seidensticker Group kommt auf 6 Millionen Euro und konnte damit um 47,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Das EBIT verbesserte sich von 2,5 Mio. EUR auf 4,6 Mio. EUR. Mehr als verdreifacht hat sich sogar das EBT der Seidensticker Group: 3,1 Millionen Euro (Vorjahr: 0,9 Millionen EUR).

»Die Ergebnisse zeigen, dass wir unser Ziel, qualitativ nachhaltiges Wachstum zu generieren, konsequent verfolgen und sich unsere Strategie als richtig erweist« so Martin Friedrich, CFO/COO der Seidensticker-Gruppe, stolz.



Konzentration auf Kernmarke Seidensticker



Die Aufmerksamkeit der Unternehmensgruppe Seidensticker lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 vor allem bei den Kernmarken, hier besonders bei der Traditionsmarke Seidensticker. Diese konnte ihren Umsatz um 6,3 % steigern. Zudem erfolgte im vergangenen Sommer eine Re-Positionierung der Hemdenmarke. Der neue »Look and Feel« von Seidensticker sorgte nicht nur für positives Feedback, sondern auch für neue Kunden in Form von europäischen Keyplayern, wie es heißt. Hier möchte man 2017 wieder anknüpfen und in eine groß angelegte Seidensticker-Medienkampagne in TV, Print und den Social Media Channels investieren. Diese sollen schon im Frühjahr 2017 anlaufen.

Von: Christiane Marie Jördens

Weitere Meldungen