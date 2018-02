50 Schuh-Fixmieter und 68 Aussteller aus den Bereichen Schuhe, Taschen und Lederwaren präsentierten vor kurzem ihre aktuellen Kollektionen auf der Messe Schuh Austria in der Brandboxx Salzburg. Das Feedback der Teilnehmer fiel dabei durchwegs positiv aus, freut sich Messeleiterin Katharina Absmanner:

»Die Schuh Austria verfügt nicht nur über ein hochwertiges und breites Markenspektrum – wir legen auch großen Wert auf ein angenehmes Arbeits- und Orderumfeld für unsere Kunden. Die Aussteller und Besucher schätzen besonders unsere Servicequalität, den persönlichen Austausch und die familiäre Atmosphäre bei uns im Haus.«

Neuzugänge wie Wrangler und Frau Verona

Unter den 68 Ausstellern fanden sich bei der Schuh Austria auch wieder einige neue Marken, wie das US Label Wrangler. Man will am österreichischen Markt in Zukunft konsequenter bedienen, so Sales Manager Andreas Neuhaus. Deshalb sei es besonders wichtig, bei Österreichs größter Schuhfachmesse dabei zu sein. Auch die italienische Schuhtraditionsmarke Frau Verona feierte dieses Mal ihre Premiere auf der Schuh Austria.

Einen mehr als angenehmen Ausklang bot am Abend des 31. Jänner 2018 die Shoe Night, mit Beats von einem Live DJ und kulinarischen Genüssen vom Winter-BBQ.

Kommende Termine für die Schuhfachmessen in der Brandboxx Salzburg:

Shoes & Bags Salzburg 1: 18. bis 19. Februar 2018

Shoes & Bags Salzburg 2: 18. bis 19. März 2018

SOC Verkaufstage: 2., 5., 12., 20. und 21. Februar sowie 5., 6. und 12. März 2018

Schuh Austria: 5. bis 6. August 2018

Von: Christiane Marie Jördens