Mit der Eröffnung des Eli in Liezen, des ersten Bauteils der Merkurcity in Wiener Neustadt und des Hatric in Hartberg hatte die Rutter Immobilien Gruppe im Vorjahr einiges zu tun. Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten von den Einkaufszentren-Profis rund um Stefan Rutter und Christian Harisch: Soeben hat die Gruppe das Centermanagement des Bühl Centers in Krems übernommen.

Michael Kamnik ist neuer Centermanager

Alexander Bühl, der das Zentrum entwickelt und auch nach dem Verkauf an Union Investment im Jahr 2005 weiter geleitet hat, will sich ab sofort neuen Immobilienprojekten widmen. Ab April ist Michael Kamnik, seit vielen Jahren bei der Rutter-Gruppe, neuer Centermanager. Sein Kommentar: »Ich freue mich sehr, eines der erfolgreichsten Einkaufszentren Österreichs managen zu dürfen. Das Bühl Center hat sich in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt und ist Nr. 1 in der Region. Wir werden alles tun, um diese starke Position noch weiter auszubauen.« Ausgebaut wird auch das Fachmarktzentrum in Mühldorf/Feldbach. 5 Mio. Euro investiert die Gruppe gemeinsam mit einem Fonds des Investmentmanagers KGAL in einen 2.000 Quadratmeter großen Zubau. Neue Mieter sind Müller Drogerie, Colloseum und die Deichmann-Tochter MyShoes. Auch Deichmann selbst wird seine Filiale vergrößern.

Merkurcity-Ausbau in vollem Gange

Ein Coup ist Rutter auch in Wiener Neustadt gelungen, wo die Bauarbeiten für den zweiten Bauteil der Merkurcity auf Hochtouren laufen. Als Ankermieter für die Erweiterung hat man neben einer 3.000 Quadratmeter großen Müller-Filiale und C&A auch H&M an Land gezogen. H&M gibt im Gegenzug seine Filiale im Stadtzentrum (Wiener Straße) auf. Die Gesamtfertigstellung ist genau ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Abschnitts (mit u. a. Merkur, Modepark Röther, Fussl, CCC) für Herbst 2017 geplant.

Von: Manuel Friedl