Von 13. bis 15. September 2017 fanden im Rahmen des Dornbirn-MFC über 100 internationale Expertenvortgräge aus akademischer Forschung und der Industrie, drei Panels sowie ein Forum statt.

Workshop

Am Tag vor der Eröffnung des Kongresses wurde zudem ein Workshop unter dem Titel »Circular Economy: Textile and Nonwovens Waste – a threat or opportunity?« angeboten, der von Syngroup Consulting, dem größten österreichischen Industrie-Consulting-Unternehmen, moderiert wurde. Behandelt wurde das aktuelle Thema durch eine Expertengruppe aus der Faserindustrie und den nachgelagerten Herstellungsstufen, dem Handel und erstmalig den Abfallentsorgern (Waste Management Companies). Ikea, Adidas und ein Vertreter der EU-Kommission waren vor Ort. Neben Dornbirn-MFC agierten CIRFS (europäischer Chemiefaserverband), EDANA (Verband der Nonwovensindustrie) und ISWA (globaler Verband der Abfallentsorger) als Organisatoren.

Management-Talk und Panels



Am Eröffnungstag des Dornbirn-MFC fand der Management-Talk zum Thema »Marine Litter – a problem turned into an innovative opportunity« statt. Daneben wurde in Panels zum Einen über »Nachhaltigkeit und Leistung – ein Widerspruch in dieser Industrie?« und zum Anderen über »Die unendliche Geschichte von ultra-leichten und genialen Hochleistungseigenschaften: Was kommt als Nächstes?« gesprochen.

Young Scientist Forum

Am letzten Tag des Kongresses fand, wieder unter der Leitung von Walter Woitsch, Managing Partner - Industrieberatung Syngroup, der visonäre Workshop zu »Impact of Digital (R)Evolution on Research & Development« mit jungen Mitarbeitern aus dem Forschungsbereich, in erster Linie der Tagesssponsoren, statt.

Ausblick 2018

In Zukunft wird der Dornbirn-MFC auch Naturfasern einschließen, um optimale Innovationsmöglichkeiten nützen zu können. Das Zentrum bleibt nach wie vor Dornbirn, dennoch wird versucht, den Kongress in erster Linie mit Partnerschaften außerhalb Europas zu etablieren. Auch das Logo wurde neu designed und beinhaltet aber klar Dornbirn als Wiedererkennung. Der Name »Österreichisches Chemiefaser-Institut« wurde in »Österreichisches Faser-Institut« abgeändert.

Von 12. bis 14. September 2018 findet der 57. Dornbirn-MFC mit folgenden Schwerpunkten statt:

Faserinnovationen

Transport und Mobilität

Recycling

Energiespeicherung

Oberflächenmodifikation und Additive

Additiv-Technologien

Aktuelle Informationen finden Sie hier.

Von: Melanie Trautsch

Weitere Meldungen