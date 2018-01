Mit der Übernahme von Dale of Norway nimmt die Rossignol Group (Rossignol, Dynastar und Lange), die sich mehrheitlich im Besitz der Private Equity Company Altor befindet, das erste reine Bekleidungslabel in ihr Portfolio auf.



Dale of Norway



Dale of Norway blickt auf eine lange Tradition in Norwegen zurück: Gegründet wurde die Marke. Sither ist Dale of Norway für qualitativ hochwertige Wollstrickmode bekannt. Die Strickwaren und Accessoires des Labels werden durch internationale Agenturen vertrieben. Derzeit werden die Produkte in mehr als 25 Ländern mit einem Umsatz von mehr als 13 Millionen Euro verkauft. Seit dem Jahr 1956 stattet Dale of Norway die norwegischen Ski- und Winterolympiade-Teams aus. Seit einiger Zeit beschäftigt man sich außerdem mit der Weiterentwicklung der Marke durch die Etablierung zeitgenössischer Kollektionen für Sport, Outdoor und Mode. Im norwegischen Dalekvam liegt der Hauptsitz von Dale of Norway, wo man auch produziert.

Wie es in einer aktuellen Aussendung der Rossignol Group heißt, haben Dale of Norway und Rossignol die gleichen Markenwerte. Die Produktion der hochwertigen Strickkollektionen soll unter dem Dach von Rossignol ausgebaut werden. Beziehungen zu Einzelhandelsunternehmen und Wintersportzentren sollen mit gegenseitiger Unterstützung ausgebaut werden.

Von: Christiane Marie Jördens