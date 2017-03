Der deutsche Damenhosenanbieter kann sich freuen: Nicht nur konnte die aktuelle Vororder für Herbst/Winter 2017 mit einem zweistelligen Plus abgeschlossen werden, auch im In- und Ausland konnten weitere Kunden dazu gewonnen werden. Die positive Entwicklung bezieht sich vor allem auf das Bestandskundengeschäft, wo die Rosner Avantgarde Mode GmbH überdurchschnittliche Auftragswerte erzielen konnte.



Markteinstieg in Norwegen und Frankreich gelungen

Als Kernmarkt liegt der Fokus nach wie vor auf Deutschland, wo sich das Unternehmen seit mehreren Saisons in allen 16 Bundesländern gut entwickelt. Aber auch in den ausländischen Märkten ist ein Wachstumstrend spürbar. Insbesondere Belgien, die Niederlande, Spanien und Schweden freuen sich über einen erfolgreichen Abschluss der Order. Der Markteinstieg in Norwegen und Frankreich ist mit guten Ergebnissen gelungen. Zusätzlich führen die aktuell sehr guten Abverkäufe der Frühjahr-/Sommer-Auslieferung zu vermehrten Nachbestellungen durch Handelspartner und beleben damit das Sofortgeschäft.



»Die positive Entwicklung von Rosner im letzten Jahr ist das Resultat des großen persönlichen Einsatzes unseres gesamten Teams,« so Caroline Niermann, Geschäftsführerin Rosner Avantgarde Mode GmbH.

Von: Felicitas Call