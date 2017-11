Am 27. Oktober 2017, einen Tag vor der Eröffnung, fand das Pre Opening des Rösch Fashion Shops, in der Platzgasse in Ulm, statt. Die Eröffnungsrede hielt Ralf Herrmann, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing der Rösch Fashion GmbH & Co. KG. Rund 100 geladene Gäste waren vor Ort und konnten schon die ersten Teile ergattern. Der Rösch Fashion Shop bietet Night-, Home- und Loungewear sowie Swim- und Beachwear. Auch Spa- und Hausmäntel zählen zum Produktsortiment. Die Produkte sind »Created in Germany« und »Made in Europe«. Das trendnahe und zeitlose Interieurkonzept wurde speziell für den Store entwickelt. Grautöne, Schwarz und metallische Akzente sollen die Kundin in eine Wohlfühlwelt entführen.

Über Rösch

1949 wurde die Rösch Fashion GmbH & Co. KG als Teil des mittelständigen Familienbetriebes gegründet. Mittlerweile wird das Unternehmen in dritter Generation geführt. Rösch Fashion entwirft, entwickelt und vertreibt die Marken Rösch, Féraud und Bee Happy – Marken aus den Bereichen Nightware, Homewear, Swimwear und Beachwear. Rund 90 Personen aus über 10 Nationen sind am Standort Tübingen beschäftigt.

Von: Vanessa Gloria Stickler