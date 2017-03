Der Geschäftsbetrieb der Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH werde allerdings weiterlaufen und die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seinen gesichert, wie das Unternehmen nun mitteilte. Man will sich am deutschen Standort jedoch von 45 der 200 Mitarbeiter trennen und insgesamt sieben Standorte schließen (Shops in Aachen, Bremen, Düsseldorf Sevens, Karlsruhe, Mannheim, Nürnberg und Wiesbaden). Damit wird Roeckl in Deutschland und Österreich künftig nur noch 15 eigene Stores betreiben.

Roeckl begründet die Insolvenz mit dem neuen Konsumverhalten der Kunden, den Veränderungen in den Märkten und mit dem Strukturwandel. In Zukunft wolle man sich auf Groß- und Hauptstädte konzentrieren, die Internationalisierung vorantreiben und an einem saisonübergreifenden Geschäftsmodell arbeiten.

Für die Umsetzung der Sanierung und die Begleitung im Eigenverwaltungsverfahren hat Roeck-Geschäftsführerin Annette Roeckl Thomas Planer von der Planer & Kol­le­gen GmbH aus Lands­berg engagiert.

Zum Unternehmen Roeckl

Die Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH wurde 1839 gegründet und steht für elegante Lederhandschuhe und Accessoires. Das deutsche Unternehmen vertreibt seine Produkte in mittlerweile 30 Ländern und beliefert rund 800 Wholesale-Kunden sowie eigene Stores. Roeckl lässt in zwei eigenen Manufakturen produzieren und bildet seit dem Jahr 2008 wieder eigene Handschuhmacher aus.

