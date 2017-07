Demnach gab es 2016 durch die Zufahrtsbeschränkungen und die damit einhergehende schlechte Erreichbarkeit der Geschäfte an den betroffenen Tagen einen Umsatzentgang von 35 Mio. €, berichtet Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in Wien. Im Vorjahr war der Ring für Veranstaltungen und Demonstrationen an 37 Einkaufstagen zumindest partiell und für einige Stunden gesperrt, gut die Hälfte dieser Sperren fiel auf einen Samstag. »Damit war im letzten Jahr der Ring jeden 3. Samstag gesperrt«, sagt Peter Voithofer, Direktor der KMU Forschung Austria, bei der Präsentation der Studie. Laut Unternehmensbefragungen kommt es bei bei den Sperren zu Umsatzeinbußen von durchschnittlich 18 % im Vergleich zu vergleichbaren Verkaufstagen. In Einzelfällen könnten die Einbußen aber bis zu 80 % betragen.

Demos nur in definierten Zonen

»Jede Ringsperre – verstärkt durch die breite mediale Ankündigung – schadet dem Handel in der City«, versucht Marie Béatrice Fröhlich, Modehändlerin (Paul & Shark, Napapijri) und Spitzenvertreterin der Graben-Kaufleute, zu sensibilisieren. Übers Jahr summieren sich diese Umsatzverluste auf 2,6 % des Gesamtumsatzes. Würden diese 35 Mio. € nicht verloren gehen, könnte man damit 120 Arbeitsplätze schaffen. Die Forderung der WK Wien: Demos nur in vordefinierten Zonen, etwa am Schwarzenbergplatz, am Platz der Menschenrechte vor dem Museumsquartier oder am Rathausplatz.

Von: Manuel Friedl