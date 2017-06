Das 600 Quadratmeter große Modehaus Rikki Reiner im Alten Rathaus von Klagenfurt galt in der Landeshauptstadt lange als erste Adresse im Designersegment. »Durch Zunahme des Internethandels und die Änderung des Kaufverhaltens der Zielgruppen sowie der hohen Kostenbelastung des Unternehmens war ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich«, heißt es in einer knappen Stellungnahme von Geschäftsführer Herbert Reiner, der das Unternehmen vor 43 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Rikki gegründet hatte. Passiva von 508.000 € stehen Aktiva von 64.000 € gegenüber.

Hintergrund

Schon im November 2016 schloss Rikki Reiner den einstigen Stammsitz am Hauptplatz von St. Veit, bereits 2015 wurde das in Franchise geführte Benetton-Geschäft am Alten Platz in Klagenfurt zugesperrt. Zuletzt hatte somit nur noch das seit 1978 betriebene Geschäft am Alten Platz in Klagenfurt geöffnet. Einst wurden auch in Wolfsberg und Feldkirchen Filialen betrieben.

Von: Manuel Friedl