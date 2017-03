Laut dem Rettungsplan, der bereits abgesegnet ist, übernehmen die Finanzinvestoren Oxy und Attestor eine 75-%-Mehrheit am Unternehmen, während der Anteil der Gründerfanilie Stefanel auf 10 % schrumpft. 10 Mio. € kommen dabei von der britischen Finanzgruppe Attestor, 12,5 Mio. € vom Private-Equity-Fonds Oxy, den selben Betrag investieren auch die Gläubigerbanken in die Modegruppe. Das Unternehmen, das seit November 2016 unter Gläubigerschutz steht, wird seinen Rationalisierungskurs fortsetzen müssen und abermals eine große Menge an Filialen schließen.

In Summe betreibt Stefanel derzeit 400 Shops, alleine in Italien soll es 40 Schließungen geben, darüber hinaus soll auch im Ausland das Filialnetz eingedampft werden. Stattdessen soll künftig mehr über Multimarken-Shops vertreiben werden. Investiert wird in die Produktqualität.

Von: Manuel Friedl