Ursprünglich hatte Reno geplant, 20 Filialen der Vorarlberger Schuhfirma PKTS - ehemals bekannt als Vögele Shoes GmbH - zu übernehmen. Geworden sind es nun acht Stores. Die Kartellbehörde hat die Prüfung in der Zwischenzeit abgeschlossen und genehmigte acht Geschäftsübernahmen. Drei der neuen Stores befinden sich in Tirol, je zwei in der Steiermark sowie in Vorarlberg und ein Store steht in Kärnten. Die Mitarbeiter der Vögele Shoes-Geschäfte - laut APA handelt es sich um 25 - will Reno vollzählig übernehmen und weiterbeschäftigen.

Expansion geht weiter

Wie die deutsche Kette Reno weiter mitteilte, sind für Österreich noch weitere Store-Eröffnungen geplant. Laut dem Verkaufsmanager für Österreich, Frank Markgraf, konnte man die Reno-Restrukturierung in Österreich bereits abschließen und will nun mit dem Ausbau des Filialnetzes das Wachstum in Österreich forcieren.

Von: Christiane Marie Jördens