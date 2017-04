Diese Woche lud Reno Österreich-Chef Michael Stoll zum Pressegespräch nach Wien und präsentierte die ambitionierten Zukunftspläne der Schuhhandelskette hierzulande: Bisher habe Reno in Österreich vor allem mit einem altbackenen Image zu kämpfen gehabt und auch das bisherige Management hatte zu »deutsch« gedacht, was am heimischen Markt nicht funktioniere, wie Stoll betont. Im Vorjahr hat man deshalb nun begonnen, das Sortiment umzustellen und den Onlineshop in Gang zu bringen. Bereits ein Fünftel der verkauften Schuhe werden derzeit über den Kanal E-Commerce verkauft, so Stoll.

Spezialist bei Kinderschuhen

Künftig sieht Reno vor allem in Mütter mit Kindern die Hauptzielgruppe. Die Schuhkette verfüge hier über ein patentiertes System für die optimale Passform von Kinderschuhen, wie Stoll meint. Außerdem sei das Sortiment nun farbenfroher und modischer. Und auch die Beratung wird durch die verstärkte Schulung der österreichweit rund 200 Mitarbeiter in Zukunft wieder in den Fokus gerückt.

Reno Österreich

Nach den Mitkonkurrenten Deichmann, Leder & Schuh (Humanic, Shoe4You, Stiefelkönig), CCC, Ringschuh und Salamander folgt Reno hierzulande auf Platz 6 am Schuhmarkt. Reno sieht sich selbst als »Vollsortimenter im Preiseinstiegsbereich«, möchte sich allerdings mit Markennamen wie Geox, Adidas, Esprit, Skechers und Tamaris von den restlichen Schuhdiskontern abheben und auch das mittlere Preissegment bedienen.

2015 erwirtschaftete Reno Österreich einen Umsatz von etwa 25 Mio. EUR, dazu kamen Nettoverluste in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Der Bilanzverlust belief sich damals auf 14 Mio. EUR, die Bilanz für 2016 wurde noch nicht publiziert. Die APA berichtet, dass Reno nach eigenen Aussagen »knapp positiv« sei.

Vor einigen Jahren betrieb Reno in Österreich noch über 60 Filialen, mittlerweile nur mehr knapp über die Hälfte davon. Nun denkt das neue Management um Michael Stoll aber wieder an Expansion: Man wolle in die Richtung von 50 Filialen gehen, in den Bundesländern sei noch Luft nach oben, wie es heißt.

International gesehen ist die Hamm-Reno Group mit 400 Filialen in 20 Ländern aktiv und beschäftigt 4.500 Mitarbeiter. Der Retail-Umsatz betrug zuletzt 500 Mio. EUR.

Von: Christiane Marie Jördens