Wie René Lezard berichtet, hätten sich dabei die Umsätze aus dem eigenen Einzelhandel inklusive E-Commerce wie geplant und somit leicht positiv entwickelt, trotz der Beeinträchtigung der Store-Umsätze durch die hohen Temperaturen (vor allem im September). Zusammen mit einem erhöhten Materialaufwand, der die Planverfehlung im Retail widergibt, hat sich bei einem beinahe ausgeglichenen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ein operatives Ergebnis (EBIT) von -0,7 Mio. EUR ergeben (Vorjahr: -0,6 Mio. EUR).



Prognose



Für das gesamte Geschäftsjahr 2016/2017 erwartet sich die angeschlagene Premium-Marke René Lezard ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau:



»Das EBITDA soll trotz der Umsatzentwicklung und erhöhter Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten aufgrund von Kostenreduktionen im niedrigen sechsstelligen Bereich positiv bleiben«, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens.



Handel der Anleihe ausgesetzt



Anfang November wurde bei der zweiten Gläubigerversammlung beschlossen, dass die noch fälligen Zinsansprüche der Gläubiger auf Ende März 2017 hinausgeschoben und bis dahin gestundet werden. Die Anleihegläubiger verzichten weiters auf ihre Kündigungsrechte der Anleihebedingungen. Die Börse Frankfurt hat indes den Handel der René Lezard-Anleihe ausgesetzt bis die Beschlüsse vollzogen worden sind, was das Management zeitnah erwartet.



Neue Stores in China



Unterdessen hat René Lezard in China zwei neue Stores eröffnet, einen in Changchūn und einen in Shenyang. René Lezard war dort bisher mit einem Shop in Dalian vertreten.

Von: Christiane Marie Jördens

