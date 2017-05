Auf Nachfrage der Österreichischen Textil Zeitung bestätigte die s.Oliver Group die aktuelle Meldung der deutschen Textilwirtschaft, der zufolge s.Oliver im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hat - der höchste Umsatz der Unternehmensgeschichte. Mit den Marken s.Oliver Red Label sowie s.Oliver Black Label konnte das Unternehmen ein Plus von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Die Marke Q/S designed by erreichte laut der TW beinahe das Ergebnis des Vorjahres, so die Aussage des Konzerns. Die Tochter Comma durfte sich über ein Umsatzplus in Höhe von 14 % freuen. Detaillierte Zahlen für die verschiedenen Marken und Töchter Comma, Liebskind und Triangle gab die s.Oliver Group jedoch nicht bekannt, auch Angaben zum Gewinn machte der Konzern nicht.



Per Ende Dezember 2016 betrieb die s.Oliver Group insgesamt 359 eigene Stores (2015: 340), 456 Stores mit Partnern (2015: 379), 5.917 Shop-in-Shops (2015: 6.138) sowie 3.571 Flächen (2015: 3.650). Weiters arbeiteten zum Stichtag Ende Dezember 7.200 Mitarbeiter für das Unternehmen.

Von: Christiane Marie Jördens