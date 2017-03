Sowohl bei Umsatz als auch Gewinn konnte man kräftig wachsen: In Sachen Umsatz knackte Hermès die Fünf-Milliarden-Marke. Die Umsätze stiegen gegenüber 2015 um 7,5 % auf 5,2 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 7,4 %. Der Nettogewinn wuchs um 13 % auf 1,1 Milliarden Euro und lag damit erstmals im zehnstelligen Bereich.



Die Märkte



In Europa konnte Hermès seinen Umsatz um 5,9 % (währungsbereinigt +7,5 %) auf 1,7 Milliarden Euro steigern. In Asien wuchsen die Erlöse um 9,1 % (währungsbereinigt +7,5 %) auf 2,5 Milliarden Euro. Und auch in Amerika gab es ein Umsatzplus – um 6,4 % (währungsbereinigt +7,2 %) auf 940,8 Millionen Euro.



Besonders beliebt waren bei den Kunden die Lederwaren des Luxuskonzerns: Hier gab es ein Umsatzplus von 14,5 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro.



Alles in allem gibt sich Hermès jedoch vorsichtig optimistisch: Man wolle an den »ambitionierten« Zielen festhalten. Jedoch seien die wachsenden ökonomischen, geopolitischen und finanziellen Unsicherheiten der Welt nicht zu bestreiten.

