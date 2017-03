Der Konzernumsatz von Adidas erhöhte sich um 14 % auf 19,3 Milliarden Euro, währungsbereinigt entspricht dies einem Plus von 18 Prozent. Der Gewinn stieg noch deutlicher - um 41 % auf 1,019 Mrd. Euro, was für das deutsche Unternehmen einen Rekord bedeutet. Als Gründe für die deutliche Gewinnzunahme nennt Adidas etwa positive Effekte eines besseren Preis-, Produkt- und Vertriebskanalmixes sowie gesunkene Beschaffungskosten. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von zwei Euro je Aktie erhalten, anstatt von 1,60 Euro im Vorjahr.

Regionen, Marken und Segmente



Für 2016 meldet Adidas zweistellige Umsatzzuwächse in sämtlichen wichtigen Märkten: Währungsbereinigt kommt man in Westeuropa auf 20 %, in Nordamerika sogar auf 24 %. In China erwirtschaftete Adidas 28 % mehr Umsatz, in Japan ein Plus von 16 %. In Russland und den GUS-Staaten konnte man lediglich ein 3 %-iges Plus verbuchen.

Der Umsatz der Hauptmarke Adidas wurde vor allem durch starke Verkaufszahlen in den Segmenten Sport Performance, Adidas Originals und Adidas Neo nach oben getrieben (+22 % währungsbereinigt), wie es von Unternehmensseite heißt. Reebok legte nur um 6 % gegenüber dem Vorjahr zu.

Das Segment Classics verezeichnete zweistellige Umsatzzuwächse. Zuwächse im mittleren einstelligen Bereich gab es in den Kategorien Training und Running

Prognose

Von den aktuellen Zahlen, lässt man sich bei Adidas beflügeln, wie es scheint: Der neue Konzernchef Kasper Rorsted gibt sich weiterhin optimistisch. Im Geschäftsjahr 2017 soll der Umsatz um 13 % zulegen, der Gewinn soll auf 1,23 Mrd. Euro anwachsen. Bis 2020 will man die Einnahmen im Vergleich zu 2015 jährlich im Schnitt um zehn bis zwölf Prozent erhöhen, der Gewinn soll sogar um durchschnittlich bis zu 22 Prozent zulegen.

Konzentration aufs Wesentliche

Um die genannen Ziele zu erreichen, will Rorsted einige Maßnahmen umsetzen: So sollen künftig die Hauptmarken Adidas und Reebok im Vordergrund stehen. Das Golfgeschäft soll hingegen verkauft werden - bisher noch ohne Erfolg, und auch die Eishockey-Marke CCM Hockey muss dran glauben.

Insgesamt wird es weniger Produkte geben und die Produktion dieser soll wieder zurück in die Hauptabsatzmärkte verlegt werden. In Deutschland und den USA will Adidas mittels der hochmodernen Speed Factories qualitativ hochwertige Turnschuhe fertigen. So will man 2020 bereits mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes erwirtschaften.

Von: Christiane Marie Jördens