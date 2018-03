Expansionsstrategien von Händlern und Gastronomen, innovative Flächenlösungen und Einnahmequellen für Einkaufszentren: Die Strategien und Ideen für die Zukunft des Handels und der Handelsimmobilienbranche sind vielfältig und gerade deshalb Gegenstand des 20. Retail Symposiums by RegioPlan. Mieter, Top-Manager aus dem Handel und Projektentwickler sowie Marketingspezialisten bieten beim Branchenevent wieder fachliches Know-how und eine Plattform zum Diskurs und Networking.



Am Podium stehen u.a. Christoph Stadlhuber von Signa Holding, Nicola Szekely von Unibail Rodamco, Silvio Kirchmair von der Umdasch Shopfitting Group und Experten von großen Retail-Unternehmen wie Decathlon, XXL Sports und CCC Austria. Durch den Symposiums-Tag führt ORF-Moderator und Mediencoach Gerald Groß. Rund 350 Teilnehmer aus den Bereichen Entwicklung, Management und Finanzierung von Handelsimmobilien sowie Händler, Gastronomen und Marketingexperten werden von RegioPlan für das Retail Symposium erwartet.



Was? 20. Retail Symposium by RegioPlan

Wann? 26. April 2018; 08.30 bis 17.30 Uhr

Wo? Schloss Schönbrunn – Orangerie (Schönbrunner Schlossstraße 47, 1130 Wien)

Teilnahmegebühr: 580 Euro

