RegioData Research, Spezialist für regionale Wirtschaftsdaten in Europa, hat kürzlich ein Ranking vorgestellt, das die heimischen Bekleidungshändler nach ihren Umsätzen reiht. Mit 13 % Marktanteil setzt sich dabei H&M bundesweit an die Spitze. Diese Position hat die schwedische Bekleidungskette auch in den drei Bundesländern Salzburg, Niederösterreich und Tirol inne. Der bundesweit zweitgrößte Modehändler C&A ist in Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg Marktführer. In Wien wiederum hat es Peek & Cloppenburg mit we-nigen, dafür aber umsatzstarken Häusern an die Spitze geschafft. Die Steiermark ist fest in der Hand von Kastner & Öhler. Im Burgenland setzt der Diskonter Kik am meisten um. H&M ist weiterhin auf Expansionskurs, konnte je-doch bei einer Vergrößerung der Verkaufsfläche um weitere 6,5 % den Umsatz um nur 2,4 % steigern, wie RegioData konstatiert. Dies stelle im Vergleich zu den Vorjahreszahlen (+1,0 % in Euro) ein deutlich besseres Ergebnis dar. Insgesamt sind die Top-Positionen im österreichischen Bekleidungshandel stabil.

Von: Rainer Seebacher