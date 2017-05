Die Ladenfläche im Kaufhaus Tyrol, auf der Rebekka Ruetz künftig ihre Kreationen zum Verkauf anbieten wird, ist für die Designerin kein unbekanntes Terrain: Bereits in der Vergangenheit hat die 1984 in Österreich geborene Designerin auf den rund 70 Quadratmetern im Zuge von Pop-Up-Aktionen ihre Prêt-à-porter-Stücke für Damen präsentiert. In den vergangenen Wochen standen unter der Leitung vom Team rund um Daniel Rhomberg, Michael Schmücking und Klaus Schmücking Renovierung und Umbau des Ladens auf dem Plan.



Der Store



Der Rebekka Ruetz Flagship Store ist von Purismus geprägt: Monolithische Blöcke fungieren als das Zentrum des Stores sollen mit den flankierenden Ausstellungsstücken eine Achse bilden, die zu einer intimeren Lounge in den hinteren Bereich des Ladenlokals führt. Zu kaufen gibt es im Store sowohl die exklusiven Prêt-à-porter-Damenkollektionen der Designerin als auch Tops, Shirts und Sweater für Damen und Herren aus der nachhaltigen Zweitlinie von Rebekka Ruetz, You Know You Want It.

Rebekka Ruetz

Rebekka Ruetz Rebekka Ruetz beendete ihre Ausbildung als Best-Graduate an der AMD München im Jahr 2008. Sie studierte u.a. in Indien und sammelte Praxiserfahrung bei Peter Pilotto. 2010 gründete die Designerin dann ihr gleichnamiges Modelabel. 2011 nahm Rebekka Ruetz zum ersten Mal an der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin teil, 2013 gewann sie den Best Newcomer Award by Steffl.

Von: Christiane Marie Jördens

