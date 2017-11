Direkt in der Herrengasse, in nächster Nähe zum Michaelerplatz ist die neue Filiale von R. Horn's Wien gelegen. Hier finden Kunden und Fans der modernen und edlen Lederwaren ein breites Sortiment, das vor allem von den Arbeiten Otto Wagners, Josef Hoffmann, Adolf Loos und der Wiener Werkstätte inspiriert ist - getreu der Ästhetik der Wiener Avantgarde um die Jahrhundertwende, der sich R. Horn's Wien verpflichtet sieht. Der zeitlose Stil der Taschendesigns findet sich auch im Interieur des Ladenlokals wieder: Es ist puristisch und unaufgeregt gewählt, um die Lederwaren möglichst in den Vordergrund zu stellen.

Von: Christiane Marie Jördens