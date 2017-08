Neben der Filiale in Wien öffnet schon bald die zweite österreichische Pull & Bear Filiale ihre Tore, nämlich in der Shoppingcity Seiersberg. Als Teil der spanischen Inditex-Gruppe, zu der unter anderem auch Zara und Bershka zählen, ist Pull & Bear in 72 Ländern mit 970 Filialen vertreten.

In der Shoppingcity Seiersberg geht es im August noch rund. Am 3. August lud New Yorker zum großen Facelift und am 10. August feiert s.Oliver Neueröffnung. Ab 24. August erstrahlt auch Deichmann in neuem Glanz. Der Drogerieriese Müller sowie der Fashion-Spezialist Kult eröffnen ebenfalls demnächst mit erweiterten Verkaufsflächen.

Von: Melanie Trautsch

