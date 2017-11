Die Kritik an Billigmode wird zwar immer lauter. Gleichzeitig kommt sie aber beim Konsumenten immer besser an. So macht etwa die zur britischen ABF-Gruppe gehörende Bekleidungskette Primark beste Geschäfte mit Mode zu niedrigsten Preisen.



14 % mehr Umsatz



Das Geschäftsjahr 2016/2017 konnte das Unternehmen aus Irland mit einem Umsatzplus von 14 % (währungsbereinigt) abschließen. Das Plus ist auf die vielen Neueröffnungen zurückzuführen. Flächenbereinigt liegt das Umsatzwachstum nämlich bei einem Prozent. Von den 7,92 Mrd. Euro Umsatz blieben 834 Mio. Euro als operativer Gewinn übrig. Das bedeutet eine Steigerung von 3 % gegenüber dem vorangegangen Geschäftsjahr. Aufgrund des starken US-Dollars ist indes die EBIT-Marge von 11,6 % auf 10,4 % gesunken. Zum Ende des Geschäftsjahres verfügte Primark über 345 Filialen - um 30 mehr als noch vor einem Jahr.



Die Primark-Mutter Associated British Foods (ABF) konnte einen Umsatz auf 175 Mrd. Euro erzielen. Das bedeutet ein Wachstum von 15 % bzw. währungsbereinigt von 6 %. Der operative Gewinn der Gruppe stieg um 22 % (währungsbereinigt 13 %) gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Von: Rainer Seebacher