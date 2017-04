Die Umsätze von Diskont-Modehändler Primark schossen im Zeitraum September 2016 bis Februar 2017 um 22 % auf 3,2 Mrd. GBP nach oben. Hier profitierte Primark vom niedrigen Pfund-Kurs, denn in lokalen Währungen wuchsen die Umsätze lediglich um 12 % - was außerdem genau dem Wachstum der Verkaufsfläche entspricht. Auf vergleichbarer Fläche und zu konstanten Währungskursen wurde somit exakt ein Pari erzielt. Rückläufig war hingegen die Gewinnmarge. Wegen des im Vergleich zum Pfund deutlich gestiegenen US-Dollars musste Primark mehr Geld im Einkauf ausgeben. Das Betriebsergebnis verbesserte sich deshalb nur geringfügig von 313 auf 323 Mio. GBP.



Ausblick



Noch deutlicher werde sich die Pfund-Schwäche in den Ergebnissen für das gesamte Geschäftsjahr niederschlagen, kündigt Primark schon jetzt an. Man wolle jedenfalls trotz der gestiegenen Beschaffungskosten an der Preisführerschaft im Bekleidungshandel festhalten. Im ersten Halbjahr wurden 16 neue Stores eröffnet, somit betreibt der Diskonter nun 329 Filialen in Europa und den USA. Auch für die zweite Jahreshälfte sind ein gutes Dutzend Neueröffnungen geplant. Verzichten will Primark weiterhin auf einen Onlineshop. Potenzial für die stationäre Expansion sieht das Unternehmen noch genug: Immerhin befindet sich nach wie vor mehr als die Hälfte der Läden im Heimmarkt Großbritannien.

Von: Manuel Friedl